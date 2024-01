Todd McFarlane parla di Spawn e della possibilità di realizzare il film

News





Lo scorso ottobre Jason Blum, della Blumhouse Pictures, aveva annunciato la volontà di proseguire con il progetto Spawn. Da quel momento, però, non sono più arrivati aggiornamenti importanti, almeno fino a queste ultime ore. Interpellato da comicbook.com Todd McFarlane, creatore del personaggio, ha voluto dire la sua sull’evoluzione del progetto spiegando che è ancora tra le mani della Blumhouse e che presto potrà avere tra le mani la sceneggiatura: "Mi dicono che potrò leggere la sceneggiatura questo mese. In settimana invierò una mail per ricordare che me lo avevano promesso. Qualcosa deve succedere e succederà".



McFarlane ha poi lanciato un messaggio: “Conosco me stesso, qualcosa accadrà e se non riuscirò a farlo internamente al sistema di Hollywood lo farò in modo indipendente. Speriamo di riuscire a trovare un accordo in grado di mantenere coinvolte tutte le parti che sono state chiamate in causa nel corso degli anni".



Ricordiamo che sono passati quasi sette anni da quando Todd McFarlane aveva annunciato l’intenzione di riportare al cinema Spawn, film che aveva già fatto il suo debutto nel 1997.