Flight Risk: si allarga il cast del nuovo film di Mel Gibson

05/01/2024 |

Arrivano novità sul cast di Flight Risk, la pellicola che vedrà come protagonista Mark Wahlberg. All'interno della pellicola, infatti, reciteranno anche Topher Grace e Michelle Dockery. Nel thriller pieno di suspense, Wahlberg interpreta un pilota chiamato a trasportare un maresciallo dell'aeronautica (Dockery), a cui è stato assegnato il compito di accompagnare un fuggitivo (Grace) al processo. Mentre attraversano le terre selvagge dell'Alaska, le tensioni aumentano e la fiducia viene messa alla prova, poiché non tutti a bordo sono quello che sembrano.



Wahlberg, per questa pellicola, sarà diretto da Mel Gibson. Per il regista si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa a distanza di sette anni da La Battaglia di Hacksaw Ridge, altro film sviluppato dalla Lionsgate.



La pellicola è basata sulla sceneggiatura di Jared Rosenberg. La Davis Entertainment produrrà Flight Risk insieme a Gibson e Bruce Davey attraverso la loro Icon Productions. Anche la Hammerstone Studios si occuperà della produzione.



Il cast di Flight Risk è attualmente in fase di sviluppo.