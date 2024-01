Spider-Man: chi potrebbe dirigere il film in caso di addio di Jon Watts?

News





05/01/2024 |

A tre anni di distanza dall’uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home, la Sony Pictures non ha abbandonato l’idea di realizzare il quarto film del franchise. Nel recente passato Kevin Feige, Amy Pascal e Tom Holland avevano annunciato la volontà di portare avanti la saga con lo stesso Holland e Zendaya pronti a riprendere i loro rispettivi ruoli. Quello che potrebbe cambiare, invece, è il discorso relativo al regista.



Il portale comicbook.com riporta che Jon Watts sembrava essere pronto a riprendere il posto dietro la macchina da presa ma la questione ora potrebbe subire un’evoluzione. Il sito riporta alcuni rumors riportati dall’insider Daniel Richtman che ha spiegato come Watts non abbia ancora accettato di dirigere il film, con la produzione che avrebbe individuato possibili sostituti, tra questi Drew Goddard. Se così fosse sarebbe un addio importante quello di Jon Watts che ha dato il via al nuovo universo di Spider-Man, iniziato nel 2017 con Spider-Man: Homecoming.

Drew Goddard, invece, non ha mai diretto un cinecomic anche se in passato è stato produttore esecutivo della serie tv Daredevil.