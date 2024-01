Ke Huy Quan reciterà nel film With Love

News





05/01/2024 |

Dopo il Premio Oscar ricevuto per Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan ha trovato un nuovo progetto cinematografico. L’attore, come riportato da Deadline, reciterà in With Love, pellicola che sarà sviluppata dalla Universal Pictures e prodotta da David Leitch e Kelly McCormick tramite la 87North.



La regia del film è stata affidata a Jonathan Eusebio che farà dunque il suo debutto dietro la macchina da presa dopo aver lavorato come direttore della 2a unità e coordinatore degli stunt. Tra i lavori di Eusebio spiccano anche le pellicole Violent Night e Obi-Wan Kenobi.



I dettagli della trama di With Love non sono stati svelati, sappiamo che film ha una sceneggiatura scritta da Luke Passmore da una storia originale realizzata da Josh Stoddard e Matthew Murray.



Ke Huy Quan, che nelle sue prime esperienze cinematografiche ha reso famosi i personaggi di Data, nel film I Goonies, e di Short, nella saga di Indiana Jones, ha ultimamente recitato nella serie tv Loki.