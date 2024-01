Golden Globe 2024: il trionfo di Oppenheimer

News





08/01/2024 |

All’interno del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California, è andata in scena l’ 81ª edizione dei Golden Globe che ha visto trionfare Oppenheimer e Succession. Condotta da Jo Koy, questa edizione ha portato sotto i riflettori il film di Christopher Nolan che ha ottenuto ben cinque statuette, dominando di fatto sulle pellicole concorrenti.

Quattro, invece, le statuette di Succession, seguita da The Bear con tre.

Questi tutti i premi:

MIGLIOR FILM DRAMMATICO: Oppenheimer

MIGLIOR FILM COMMEDIA-MUSICALE: Povere creature

MIGLIOR FILM NON INGLESE: Anatomia di una caduta

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE: Il Ragazzo e l'Airone

MIGLIOR BLOCKBUSTER: Barbie

MIGLIOR REGISTA: Christopher Nolan — Oppenheimer

MIGLIORE SCENEGGIATURA: Justine Triet, Arthur Harari - Anatomia di una caduta

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO: Cillian Murphy — Oppenheimer

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO: Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMMEDIA O MUSICAL: Paul Giamatti — The Holdovers - Lezioni di vita

MIGLIORE ATTRICE IN UNA COMMEDIA O MUSICAL: Emma Stone – Povere creature

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Robert Downey Jr. — Oppenheimer

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers - Lezioni di vita

MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE: Ludwig Göransson — Oppenheimer

MIGLIOR CANZONE NON ORIGINALE: Barbie — What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas

I PREMI PER LE SERIE TV

MIGLIOR SERIE DRAMMATICA: Succession

MIGLIOR SERIE COMMEDIA-MUSICALE: The Bear

MIGLIOR MINI SERIE O FILM PER LA TV: Beef

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE DRAMMATICA: Kieran Culkin — Succession

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE DRAMMATICA: Sarah Snook – Succession

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE O COMMEDIA MUSICALE: Jeremy Allen White – The Bear

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE O COMMEDIA MUSICALE: Ayo Edebiri — The Bear

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINI-SERIE O FILM PER LA TV: Steven Yeun — Beef

MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINI-SERIE O FILM PER LA TV: Ali Wong — Beef

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE: Matthew Macfadyen — Succession

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE: Elizabeth Debicki — The Crown

MIGLIOR STAND-UP COMICO: Ricky Gervais — Ricky Gervais: Armageddon