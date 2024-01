Box Office Italia: Succede Anche Nelle Migliori Famiglie in testa

News





08/01/2024

Succede Anche Nelle Migliori Famiglie, pellicola diretta da Alessandro Siani, è il film che troviamo in testa nella classifica box office. La commedia, al debutto ufficiale, ha avuto un ottimo impatto al botteghino ed ha incassato 2.102.840 euro. Alle sue spalle troviamo un altro film all'esordio, stiamo parlando di Il Ragazzo e l'Airone di Hayao Miyazaki che ha portato via 1.930.516 euro mentre in terza posizione è scivolato Wish di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn il cui incasso è stato pari a 1.535.152 euro. Nelle posizioni quinta e sesta, infine, spuntano l'esordiente 50 Km All'Ora di Fabio De Luigi (1.148.558 euro) e Come Può Uno Scoglio di Gennaro Nunziante (1.081.858 euro).