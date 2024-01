Box Office USA: Wonka continua a dominare al botteghino

News





08/01/2024 |

Nonostante l'arrivo dell'anno nuovo c'è sempre la stessa pellicola a dominare il box office americano: stiamo parlando di Wonka di Paul King che ha mantenuto dopo un mese il primo posto incassando 14.430.000 dollari e superando i 160 milioni complessivi. La pellicola è riuscita a resistere all'arrivo nelle sale di Night Swim di Bryce McGuire che ha portato via 12.000.000 dollari. L'horror movie, all'esordio, ha tolto il secondo posto ad Aquaman and the Lost Kingdom di James Wan che ha incassato 10.610.000 dollari mentre in quarta posizione troviamo Prendi il Volo di Benjamin Renner e Guylo Homsy che ha incassato 10.250.000 dollari. Chiudiamo con il quinto e il sesto posto dove si collocano Tranne Te di Will Gluck (9.500.000 dollari) e The Boys in the Boat di George Clooney (6.020.991 dollari).