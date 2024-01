Il Gladiatore 2, Connie Nielsen parla del ritorno sul set: È stato pazzesco

News





09/01/2024 |

Come sappiamo, a distanza di più di vent’anni dall’arrivo nelle sale de Il Gladiatore, Ridley Scott ha deciso di realizzare il secondo capitolo che vedrà protagonista Paul Mescal. L’attore è dunque la colonna portante di un cast di prestigio che comprende anche Pedro Pascal e Denzel Washington più Connie Nielsen che, direttamente dall’opera originale, è tornata per interpretare nuovamente Lucilla.



L’attrice, intervistata da Screen Rant in merito al film Role Play, ha risposto anche ad una domanda legata al secondo capitolo de Il Gladiatore e ha parlato del ritorno sul set di un film di Ridley Scott: “È stato pazzesco ed è anche un privilegio - ha raccontato - Lo continuo a ripetere, è stato un privilegio ed è proprio quello che sento. È stato anche molto emozionante ma faccio fatica a trovare le parole giuste. Il tutto è stato pazzesco e sorprendente”.



Il Gladiatore 2 uscirà a novembre 2024 e vede recitare al suo interno anche Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Joseph Quinn e Fred Hechinger. La trama non è stata ancora svelata.