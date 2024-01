Frankenstein: Jacob Elordi sarà il protagonista del film di Guillermo del Toro

News





09/01/2024 |

È stato annunciato che Jacob Elordi, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley e Christian Convery si sono uniti al progetto Frankenstein che sarà curato da Guillermo del Toro per Netflix. Elordi interpreterà l’iconico personaggio nato grazie alla penna di Mary Shelley e sostituirà Andrew Garfield che, a causa di altri impegni, non potrà più recitare nel film. All’interno della pellicola erano stati già svelati due attori: Oscar Isaac, che interpreterà il Dottor Victor Frankenstein, e Mia Goth.



del Toro non si occuperà solo della regia ma anche della sceneggiatura e della produzione insieme a J. Miles Dale, con quest’ultimo che aveva già prodotto, sempre del regista, La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro. Non sappiamo ancora come si svilupperà la pellicola Frankenstein, se sarà ambientata al periodo narrato dal romanzo oppure se il tutto si svilupperà in epoca moderna.



Jacob Elordi sarà dunque questo iconico personaggio, aggiungendo così un nuovo ruolo alla sua carriera dopo aver interpretato Elvis nel film Priscilla.