Zachary Levi sarà il protagonista dell'action-thriller Hotel Tehran

09/01/2024

Zachary Levi, attore che abbiamo visto come protagonista in Shazam!, è stato scritturato per recitare come protagonista all’interno di Hotel Tehran, action-thriller che sarà diretto da Guy Moshe. A riportare la notizia è stato Deadline.

In questa pellicola, la cui produzione partirà il prossimo maggio, Levi interpreterà Tucker, un militare chiamato a guidare un'unità di ex operatori della CIA caduti in disgrazia e dilaniati dalla guerra nel cuore di Teheran per ottenere un risultato che gli cambierà la vita.



Moshe ha scritto la sceneggiatura con Mark Bacci da un’idea originale di Bazzel Baz, un ex ufficiale del gruppo operazioni speciali della CIA.



Marina Grasic della Oakhurst produrrà Tehran con Matthew G. Zamias ed insieme a Wendy Sweetmore della Dreamtime Films