The Mandalorian & Grogu: Jon Favreau dirigerà il nuovo film di Star Wars

10/01/2024 |

La Lucasfilm ha annunciato la volontà di realizzare un nuovo film appartenente all’universo di Star Wars. Il progetto in questione è intitolato The Mandalorian & Grogu e la novità è che sarà diretto e prodotto da Jon Favreau, creatore di The Mandalorian.



I dettagli legati alla pellicola non sono stati ancora svelati ma le prime informazioni raccontano che la produzione partirà nei prossimi mesi. Oltre a Favreau produrranno la pellicola anche Kathleen Kennedy e Dave Filoni.



Dopo aver fatto la sua apparizione nel 2019 su Disney+, The Mandalorian è pronto per essere trasformato in un film. Nel suo ruolo abbiamo visto in passato Pedro Pascal che interpretava questo cacciatore di taglie solitario al quale viene assegnato il compito di catturare una creatura misteriosa e adorabile chiamata Grogu, un personaggio preferito dai fan altrimenti noto come "The Child" o "Baby Yoda". E tra i due nascerà un legame forte che porterà il nostro protagonista a difenderlo da ogni minaccia.



Non è chiaro se Pascal riprenderà il ruolo.