Smile: novità per quanto riguarda il cast

10/01/2024 |

Arrivano novità per quanto riguarda il secondo capitolo di Smile. È entrato a far parte del cast, infatti, Lukas Cage, attore che abbiamo visto nella serie tv Fargo e che ora affiancherà la protagonista Naomi Scott. Il film originale, uscito nel 2022, ha ottenuto grandi risultati al botteghino.



Smile è un horror movie che ha visto il debutto dietro la macchina da presa di Parker Finn, un progetto cinematografico che ha ottenuto un grande successo. Dopo aver debuttato, infatti, su Paramount+, il film è arrivato nelle sale dove ha incassato la bellezza di 217 milioni di dollari in tutto il mondo.



Nella prima opera hanno recitato Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner e Rob Morgan.



La nuova pellicola, diretta ancora una volta da Finn, uscirà ad ottobre 2024.



Questa la sinossi di Smile:

Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente. La dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà.