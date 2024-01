Wonder: White Bird: online uno spot italiano

News





11/01/2024 |

Con uno spot la Notorious Pictures ci ricorda che dallo scorso 4 gennaio è arrivato nelle nostre sale Wonder: White Bird, pellicola tratta dalla graphic novel di R. J. Palacio che arriverà nelle sale sette anni dopo Wonder.



Il cast principale del film, diretto da Marc Forster, vede al suo interno Helen Mirren, Gillian Anderson e Bryce Gheisar.



Sotto alla sinossi trovate la clip!



Sinossi:

La magia di Wonder torna ad emozionarci con un nuovo capitolo tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio, Wonder: White Bird. Dopo gli eventi di Wonder, il bullo Julian è stato espulso dalla scuola e cerca di ambientarsi nel nuovo istituto. Sentendolo in difficoltà, la nonna lo sorprende, gli fa visita da Parigi e gli racconta la storia della sua infanzia. Di come lei, giovane ragazza ebrea nella Francia occupata dai nazisti, fu nascosta e protetta da un compagno di classe. Di come la sensibilità e il coraggio di questo ragazzo le abbiano salvato la vita. Di quanto può essere forte il potere della gentilezza, tale da cambiare il mondo.