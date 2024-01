Star Trek: in lavorazione un nuovo film con Toby Haynes alla regia

News





11/01/2024 |

La Paramount Pictures ha deciso di espandere ulteriormente l’universo di Star Trek e lo farà con una nuova pellicola che sarà diretta da Toby Haynes. Il regista lavorerà su una sceneggiatura scritta da Seth Grahame-Smith mentre J.J. Abrams della Bad Robot sarà il produttore.



Come riportato da Deadline, i dettagli legati alla trama non sono stati svelati dalla produzione ma il progetto – secondo le indiscrezioni – racconterà una storia che si svolgerà dieci anni prima di quella raccontata dal film Star Trek uscito nel 2009. Sempre Deadline aggiunge che il progetto legato al quarto capitolo di Star Trek, ultimo atto del franchise, è sempre in fase di sviluppo.



Per Haynes sarà la sua prima pellicola per il cinema dopo aver lavorato a diverse serie televisive come Black Mirror, Star Wars: Andor e Utopia.