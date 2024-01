28 Years Later: Danny Boyle dirigerà il sequel di 28 Giorni Dopo

News





11/01/2024 |

Danny Boyle ed Alex Garland stanno lavorando insieme per realizzare il secondo capitolo di 28 Giorni Dopo, sviluppando un progetto che sarà intitolato 28 Years Later. Il film in questione, stando alle prime informazioni, potrebbe essere il primo di una nuova trilogia.



28 Giorni Dopo è una pellicola del 2002, diretta da Danny Boyle e scritta da Alex Garland, con protagonisti Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston ed Alex Palmer. La storia raccontava di virus, appartenente al ceppo della rabbia ma modificato, uscito da un laboratorio di ricerca inglese, in grado di rendere le persone aggressive e assetate di sangue. Ai sopravvissuti il compito di fuggire dalla città. La pellicola ottenne un grande successo al botteghino ed è diventata un classico del genere.



28 Giorni Dopo ebbe anche un sequel, 28 Settimane Dopo, rilasciato nel 2007 con Juan Carlos Fresnadillo in regia e Boyle e Garland produttori esecutivi.



Il nuovo progetto, 28 Years Later, sarà diretto da Boyle.