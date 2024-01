Selena Gomez sarà Linda Ronstadt nel biopic dedicato all'artista

News





11/01/2024 |

Selena Gomez reciterà nella parte di Linda Ronstadt in un prossimo progetto legato alla vita dell’artista. A riportare la notizia è stato il portale Variety.



Linda Maria Ronstadt è un’artista divenuta una leggenda nel corso degli anni della country music, del rock ‘n’ roll e della musica latina e celebri sono i suoi album Heart Like a Wheel e Simple Dreams. Nel corso della sua carriera ha vinto 11 Grammy.



Il biopic musicale è attualmente in pre-produzione e tra i produttori troviamo anche il manager della Ronstadt, John Boyan, e James Keach che nel 2019 ha prodotto il documentario Linda Ronstadt: The Sound of My Voice. Al momento non si hanno informazioni su quali altri attori reciteranno nel film.



La Gomez ha recitato ultimamente nella serie tv Only Murders in the Building ed ha prestato la voce a Mavis, personaggio di Hotel Transylvania – Uno Scambio Mostruoso.