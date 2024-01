Leonardo DiCaprio reciterà nel nuovo film di Paul Thomas Anderson

News





11/01/2024 |

Sarà ricco di star il cast del nuovo film, ancora senza titolo ufficiale di Paul Thomas Anderson. All’interno dell’opera, infatti, reciteranno Leonardo DiCaprio e Sean Penn che raggiungono così la già annunciata Regina Hall.



La produzione del film, che sarà prodotto dalla Warner Bros., partirà questo mese in California. Del film si conosce poco anche se alcune indiscrezioni raccontano che sarà ambientato in epoca moderna. Il tutto è stato tenuto ed è tenuto ancora segreto dalla Warner Bros. Pictures ma tra i rumors più curiosi c’è quello che racconta di un budget per la realizzazione vicino ai 100 milioni di dollari. Una cifra non indifferente dunque.



Per DiCaprio si tratta di un altro progetto inserito nella sua agenda. L’attore, ricordiamo, presto arriverà anche sul set di Roosevelt dove, diretto da Martin Scorsese, interpreterà il 26° presidente degli Stati Uniti.