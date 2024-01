Pare Parecchio Parigi: online la scena Tornatevene alle vostre vite

News





12/01/2024 |

A pochi giorni di distanza dall'arrivo nelle sale di Pare Parecchio Parigi, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, vi mostriamo una scena rilasciata dalla 01Distribution. Il regista è anche protagonista della pellicola e ha lavorato con un cast che comprende anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica.



Pare Parecchio Parigi è prodotto da Levante con Rai Cinema ed ha una sceneggiatura scritta da Alessandro Riccio.



L'uscita è prevista per il 18 gennaio.



Sinossi:

Per esaudire il desiderio, ormai rimpianto, che ha un vecchio e malatissimo padre (Nino Frassica) di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) ecco che i tre fratelli che non si parlano da cinque anni, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli. Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. Con il motore dell’immaginazione si possono fare migliaia di chilometri: se non si può andare a Parigi, Parigi può venire da noi! Dopotutto anche se fai il giro del mondo ritorni sempre nel solito punto, no?