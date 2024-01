Top Gun 3 in lavorazione: la Paramount Pictures svilupperà il film

News





12/01/2024

Nelle ultime ore si è parlato molto dell’accordo siglato tra la Warner Bros. Pictures e Tom Cruise. Nonostante questo, però, il prossimo capitolo di Top Gun verrà sviluppato ancora una volta dalla Paramount Pictures. E il progetto sarebbe già in fase avanzata con Ehren Kruger, co-sceneggiatore di Top Gun: Maverick, attualmente impegnato con la stesura della prima bozza di sceneggiatura.



Il terzo capitolo del franchise dovrebbe riunire Cruise con Miles Teller e Glen Powell, già visti insieme in Top Gun: Maverick, mentre Jerry Bruckheimer e David Ellison torneranno come produttori. Per quanto riguarda la regia, invece, Joe Kosinski potrebbe ritrovarsi dietro alla macchina da presa ma al momento non è stato ancora ufficializzata la sua presenza come regista (è possibile infatti una sua sola presenza come produttore).



Il nuovo Top Gun proverà a seguire il successo ottenuto da Top Gun: Maverick, quest’ultima una pellicola che per certi versi è stata considerata storica per il fatto di aver riportato sul grande schermo il personaggio reso famoso da Tom Cruise nel film degli anni ottanta.