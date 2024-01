Rumours: Alicia Vikander reciterà nel film

News





12/01/2024 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per Alicia Vikander. L’attrice svedese reciterà all’interno di Rumours, pellicola che vedrà protagonista anche Cate Blanchett. La commedia - come riportato da Deadline - sarà diretta da Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson.



Il film segue i sette leader delle democrazie liberali più ricche del mondo presenziare al vertice annuale del G7: il tutto dopo che si sono persi nei boschi, affrontando pericoli crescenti mentre tentano di redigere una dichiarazione provvisoria su una crisi globale.



All’interno della pellicola recitano anche Roy Dupuis, Charles Dance, Denis Ménochet, Nikki Amuka-Bird, Rolando Ravello, Takehiro Hira e Zlatko Burić. Le riprese di Rumours sono partite in Ungheria.



Alicia Vikander ha ultimamente recitato nel film Firebrand.