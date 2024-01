Fountain of Youth: Guy Ritchie dirigerà John Krasinski e Natalie Portman

News





12/01/2024 |

La Skydance e la Apple Original Films uniranno ancora una volta le forze per sviluppare una nuova pellicola. L’obiettivo è quello di ottenere lo stesso successo portato a casa da The Family Plan, pellicola con Mark Wahlberg, e dunque per questo nuovo progetto hanno deciso di riunire il regista Guy Ritchie con John Krasinski e Natalie Portman.

La pellicola in questione si intitola Fountain of Youth e sarà prodotta per Apple dalla Skydance, dalla Vinson Films e dalla Project X Entertainment.



Scritta da James Vanderbilt, la pellicola segue la storia di due fratelli separati (Krasinski e Portman) che faranno squadra nel tentativo di rubare la mitologica Fontana della Giovinezza. Per cercare di riuscire nel colpo, dovranno usare tutta la loro conoscenza della storia con lo scopo di seguire gli indizi in un'avventura epica che cambierà le loro vite e forse li porterà all'immortalità.



Il cast del film è attualmente in fase di sviluppo. La notizia è stata riportata da Deadline.



Guy Ritchie nel 2023 ha diretto Operation Fortune: Ruse de Guerre e The Covenant. Due, invece, i progetti in fase di sviluppo: The Gentlemen e The Ministry of Ungentlemanly Warfare.