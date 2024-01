Box Office Italia: Il Ragazzo e l'Airone al comando della classifica

News





15/01/2024

Cambia ancora la vetta della classifica box office italiana. Al primo posto troviamo Il Ragazzo e l'Airone di Hayao Miyazaki che è salito dalla seconda alla prima posizione grazie ad un incasso pari a 1.026.023 euro, superando i cinque milioni totali. In seconda posizione, invece, si colloca Perfect Days di Wim Wenders che ha incassato 870.069 euro mentre è scivolata dal primo al terzo posto Succede Anche Nelle Migliori Famiglie, pellicola diretta da Alessandro Siani che ha portato via 831.744 euro. In quarta posizione ha invece esordito The Beekeeper di David Ayer che ha incassato 761.272 euro. Nelle posizioni quinta e sesta, infine, spuntano Wonka di Paul King (699.026 euro) e Wish di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn (544.790 euro).