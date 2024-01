Box Office USA: The Beekeeper in vetta alla classifica

News





15/01/2024 |

Dopo cinque settimane la classifica box office americana ha un nuovo padrone. Al primo posto, infatti, ha trovato spazio The Beekeeper di David Ayer che ha esordito incassando 19.152.000 dollari. Il film ha fatto scivolare Wonka di Paul King in seconda posizione, con un incasso pari a 10.880.000 dollari, mentre il podio è stato completato da Prendi il Volo di Benjamin Renner e Guylo Homsy che ha portato via 8.300.000 dollari. La classifica box office americana vede in quarta posizione Tutti Tranne Te di Will Gluck (8.255.000 dollari) con Aquaman and the Lost Kingdom di James Wan sceso al quinto posto dopo aver incassato 6.640.000 dollari. In sesta posizione, infine, troviamo Night Swim di Bryce McGuire con 5.500.000 dollari incassati.