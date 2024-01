Spaceman: in rete il trailer italiano del film con Adam Sandler

News





16/01/2024 |

Lo scorso dicembre, grazie a Netflix, abbiamo visto da vicino la prima anteprima di Spaceman, film con protagonista Adam Sandler. Lo stesso studio ha rilasciato nelle ultime ore il trailer italiano di questa opera diretta a Johan Renck.

La clip rilasciata dalla compagnia ci trasporta nel cuore del film, mostrandoci la disperazione del nostro protagonista. Il personaggio in questione, Jakub Prochazka, è un astronauta che viene inviato nel cuore della galassia per trovare misteriosa polvere antica. L'uomo, tornato sulla Terra scopre ben presto che la sua vita terrena sta andando a pezzi e si rivolge all'unica voce che può aiutarlo ad aggiustare le cose, ovvero quella di una creatura che risale all'alba dei tempi e che si nasconde nelle ombre della sua nave spaziale.



Spaceman è basato sul romanzo di Jaroslav Kalfar ed ha una sceneggiatura scritta da Colb Day. Nel cast recitano anche Carey Mulligan, John Flanders e Isabella Rossellini.



L’uscita è prevista per il 1° marzo. Qui sotto trovate la clip!