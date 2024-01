Star Wars: Daisy Ridley parla del prossimo film che la vedrà protagonista

News





Coinvolta nel mondo di Star Wars dal 2015, quando recitò in Star Wars – Il Risveglio della Forza per la prima volta nei panni di Rey Skywalker, Daisy Ridley è tornata nel ruolo in questione nel 2017 in Star Wars – Gli Ultimi Jedi e nel 2019 in Star Wars – L’Ascesa di Skywalker. Gli impegni cinematografici nella galassia, però, non sono terminati per l’attrice che presto arriverà sul set di una nuova pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, che sarà diretta da Sharmeen Obaid-Chinoy.



Ma cosa dobbiamo aspettarci dal film? Una risposta è stata data dalla stessa attrice che, con le sue dichiarazioni, ha voluto fornire un aggiornamento: “Ci ho pensato un po’ e una volta che ho saputo qual era la storia e tutto il resto, ho capito che era qualcosa che volevo davvero fare”, ha spiegato la Ridley in un’intervista ad AlloCiné. “Penso che sia un’esplorazione davvero fantastica del mondo di Star Wars. È un modo davvero interessante di portare la storia in una direzione leggermente diversa”.



Il film, che andrà ad arricchire ulteriormente l’universo cinematografico di Star Wars, ha una sceneggiatura curata da Justin Britt-Gibson e da Damon Lindelof.