Steven Soderbergh non dirigerà il quarto film di Ocean's

17/01/2024

L’universo cinematografico di Ocean’s Eleven si arricchirà con una nuova pellicola. Del progetto se ne sta occupando George Clooney che, durante la promozione del film The Boys in the Boat, ha annunciato che la sceneggiatura è stata completata: “Abbiamo uno script veramente molto buono per un altro film di Ocean’s, potremmo pensare anche di farne un altro”. La star ha proseguito: “In realtà è un'ottima sceneggiatura. Non voglio chiamarlo Ocean's 14, l'idea è un po' come il film Vivere alla Grande”.



Secondo quello che viene riportato da Variety, del film non farà parte Steven Soderbergh che dunque non si occuperà di dirigere questa nuova opera dopo ben tre pellicole realizzate: “Dopo aver realizzato il terzo film sentivo che la serie era ormai conclusa per me - ha dichiarato -. Quando lo studio mi ha contattato per vedere se sarei stato coinvolto ancora nel franchise, ho detto loro di no, perché semplicemente non mi sembrava un passo avanti. Sto inseguendo qualcos'altro”.



Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco è uscito nel 2001 ed è stato accompagnato da due sequel, Ocean's Twelve (2004) e Ocean's Thirteen (2007) e dallo spin-off Ocean's 8 (2018).