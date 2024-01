Scream: possibile ritorno per Neve Campbell?

News





17/01/2024 |

Ultimamente il franchise di Scream ha subìto diverse defezioni. Una situazione che non ha però portato ad uno stop del prossimo progetto cinematografico che sarà costretto comunque a cambiare le carte in tavola, già preparate diversi mesi fa. Verso la fine del 2023 Melissa Barrera è stata licenziata per i post sui social media riguardanti il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas, successivamente il nuovo film ha visto l’addio di Jenna Ortega e del regista Christopher Landon, con quest’ultimo che ha definito “un incubo” quello che era il suo lavoro da sogno.



Ma per alcune star che sono andate via, eccone una che potrebbe tornare. E parliamo della colonna portante della saga: Neve Campbell. Intercettata da The Hollywood Reporter al BAFTA Tea Party a Beverly Hills, ha riposto “vedremo” alla domanda su un suo possibile ritorno. L’attrice ha proseguito dicendo che non sarebbe sorpresa “di ricevere una chiamata” ma, allo stesso tempo, ha messo il punto su questioni del passato: “Qualche anno fa ho fatto una dichiarazione forte, cioè che se fossi stata un maschio non sarei stata trattata in quel modo in cui sono stata trattata e che merito una certa cosa per aver portato avanti questo franchise".



In passato, infatti, la Campbell aveva deciso di non recitare nel sesto film a causa di un’offerta non ritenuta sufficientemente adeguata. Vedremo nelle prossime settimane se l’attrice tornerà nel franchise…