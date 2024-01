Fear Street: R.L Stine annuncia l'arrivo di una nuova pellicola

News





17/01/2024 |

L’autore R.L. Stine ha rivelato che un nuovo film di Fear Street è in lavorazione presso Netflix. E in particolare l’adattamento cinematografico riguarderà da vicino il libro del 1992 The Prom Queen. Lo scrittore ha utilizzato il suo account social X per dare l’annuncio: “Movie News: Posso finalmente annunciare che un nuovo film di Fear Street andrà presto in produzione per Netflix. Sarà basato su The Prom Queen, dalla serie di libri di Fear Street. Una buona notizia!”.



Il progetto rientra nella serie di film di Fear Street che Netflix ha rilasciato sulla sua piattaforma nel 2021. La trilogia finora è stata composta da Fear Street Part One: 1994, Fear Street Part Two: 1978 e Fear Street Part Three: 1666.



Tutte le pellicole sono state dirette da Leigh Janiak e raccontano di un "gruppo di adolescenti che scoprono che eventi terrificanti che hanno perseguitato la loro città per generazioni potrebbero essere tutti collegati".