Minecraft: arrivano altre novità sul cast dell'adattamento del videogame!

17/01/2024 |

Un’altra attrice è entrata a far parte del cast di Minecraft. Nella pellicola ritroveremo anche Jennifer Coolidge, attrice che abbiamo visto ultimamente nella fortunata serie HBO The White Lotus. La Coolidge si unisce così ad un cast al momento composto da Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen.



L'adattamento del popolare videogioco, sviluppato dalla Warner Bros. Pictures e dalla Legendary Pictures, sarà diretto da Jared Hess ed ha una sceneggiatura curata da Chris Bowman, Hubbel Palmer e Markus Persson. I dettagli legati alla trama non sono stati rivelati.



Il progetto Minecraft è legato a Vertigo, alla Mojang/Microsoft e alla On the Roam di Momoa. Produrranno inoltre l’adattamento Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui e Jill Messick.



La pellicola, salvo ulteriori modifiche, uscirà nelle sale dal 4 aprile 2025 con la produzione che dovrebbe partire entro la fine del mese in Nuova Zelanda.