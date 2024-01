Christopher Landon, dopo l'uscita da Scream VII ecco il nuovo progetto del regista

News





18/01/2024 |

Nelle ultime settimane Christopher Landon, ingaggiato per dirigere il settimo capitolo di Scream, aveva abbandonato il progetto definendo il tutto una trasformazione da “sogno ad incubo”. Ora è pronto a tornare sul set, considerando che, come riportato da The Hollywood Reporter, il regista è entrato in trattative per dirigere Big Bad.

La Lionsgate spera dunque di avere a bordo Landon che lavorerà su una short story di Chandler Baker. La trama è incentrata su una famiglia che deve sopravvivere una notte in una fattoria isolata sotto l’assalto di lupi mannari. La storia "Big Bad" è apparsa nella raccolta horror Creature Feature, che includeva racconti di autori come Joe Hill.



Todd Lieberman e la Hidden Pictures produrranno la pellicola.



Landon ha diretto ultimamente Un Fantasma in Casa, Freaky e i due capitoli di Auguri per la tua Morte.