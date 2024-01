Until Dawn: David F. Sandberg dirigerà il film

News





18/01/2024 |

Dal mondo dell’horror ai supereroi per tornare nel mondo horror. È il destino di David F. Sandberg regista che ha trovato un nuovo progetto, tutto da scoprire. Il regista di Shazam! è stato scelto per portare nelle sale Until Dawn, adattamento del famoso videogame per PlayStation.



Il progetto sta muovendo i primi passi con Gary Dauberman, lo sceneggiatore dietro i franchise horror di successo It, Annabelle e The Nun, che sta rivisitando la sceneggiatura originariamente scritta da Blair Butler. Lo stesso Butler in passato aveva lavorato con la Sony Pictures per il film The Invitation basato sui vampiri.



Dauberman lo scorso anno aveva firmato un accordo con la Sony Pictures e la Screen Gems e produrrà Until Dawn tramite la sua compagnia Coin Operated. Tra i produttori troviamo anche Sandberg e Lotta Losten via Mangata e Roy Lee via Vertigo Entertainment. Tra i produttori troviamo anche la PlayStation Productions.



Until Dawn racconta la storia di otto amici che decidono di trascorrere una vacanza in uno chalet situato a Blackwood Pines in Canada dove, seguendo eventi passati, dovranno fare i conti con diverse creature ed esseri non umani.