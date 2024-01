Play Dirty: nel film reciterà anche Rosa Salazar

News





18/01/2024 |

Nella giornata di ieri è stata annunciata l’entrata nel cast di Play Dirty di LaKeith Stanfield. L’attore, però, non è l’unica novità del cast considerando che – come riportato da Deadline – nella pellicola reciterà anche Rosa Salazar, attrice che ha recitato ultimamente in Captain America: Brave New World. I dettagli sul suo ruolo non sono stati svelati dalla produzione.



La pellicola vede protagonista Mark Wahlberg che sarà diretto da Shane Black.



L'adattamento del romanzo di Donald E. Westlake, scrittore che ha creato il personaggio Parker, vede Wahlberg nei panni di un ladro professionista incallito che, dopo essere stato ingannato, finirà per essere quasi ucciso. Alla ricerca di vendetta, proverà anche a mettere a segno la più grande rapina della sua carriera. Ma, nonostante l'aiuto del suo partner, un attore-truffatore di nome Grofield, dovrà comunque superare in astuzia un dittatore sudamericano, la mafia di New York e l'uomo più ricco del mondo.



Stanfield dirigerà Grofield, il co-protagonista.



Black, Charles Mondry ed Anthony Bagarozzi hanno scritto la sceneggiatura mentre Jules Daly e Marc Toberoff saranno i produttori.