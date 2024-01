Fountain of Youth: Domnhall Gleeson reciterà nel film di Guy Ritchie

News





18/01/2024 |

La scorsa settimana è stata annunciata una novità legata al progetto Fountain of Youth curato dalla Skydance e dalla Apple Original Films, ovvero l'entrata nel cast da parte di Natalie Portman. L'attrice e il protagonista maschile John Krasinski sono le colonne portanti di questo film che vedrà recitare al suo interno anche Domnhall Gleeson. Ad annunciare l'arrivo dell'attore nella pellicola è Deadline che però non ha specificato quale sarà il suo ruolo.



Il film sarà diretto da Guy Ritchie e sarà prodotto per Apple dalla Skydance, dalla Vinson Films e dalla Project X Entertainment.



Scritta da James Vanderbilt, la pellicola segue la storia di due fratelli separati (Krasinski e Portman) che faranno squadra nel tentativo di rubare la mitologica Fontana della Giovinezza. Per cercare di riuscire nel colpo, dovranno usare tutta la loro conoscenza della storia con lo scopo di seguire gli indizi in un'avventura epica che cambierà le loro vite e forse li porterà all'immortalità.



Guy Ritchie nel 2023 ha diretto Operation Fortune: Ruse de Guerre e The Covenant. Due, invece, i progetti in fase di sviluppo: The Gentlemen e The Ministry of Ungentlemanly Warfare.