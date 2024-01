Ryan Coogler e Michael B. Jordan lavoreranno insieme per un nuovo, misterioso progetto

News





19/01/2024 |

Ryan Coogler e Michael B. Jordan torneranno a collaborare insieme e lo faranno per una pellicola che non ha ancora un titolo ufficiale. Per i due si tratta di una reunion, considerando che hanno già lavorato insieme per Black Panther, Creed e Fruitvale Station. Coogler curerà anche la sceneggiatura del progetto e sarà il primo script realizzato tramite la sua compagnia di produzione, la Proximity Media.



Al momento di questo progetto cinematografico non conosciamo nulla e The Hollywood Reporter spiega che gli acquirenti sono stati costretti a recarsi all’interno degli uffici della WME, l’agenzia che rappresenta Coogler e Jordan, per scoprire la sceneggiatura e tutti quelli che sono gli altri dettagli del film. Il sito riporta che la prossima settimana gli studi interessati incontreranno il regista che potrà spiegare così le sue idee legate alla pellicola.



Coogler ha diretto negli ultimi anni le due pellicole di Black Panther dopo aver dato il via al franchise di Creed passato ora tra le mani di Michael B. Jordan.