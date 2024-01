Thanksgiving arriva nel formato Digital: ecco una featurette!

News





19/01/2024 |

È disponibile nel formato Digital Thanksgiving, la pellicola di Eli Roth uscita nelle sale lo scorso novembre. E la Sony Pictures ha rilasciato una clip del film che ci trasporta direttamente nel backstage. Roth, per questo suo nuovo film, ha curato anche la sceneggiatura con Jeff Rendell ed entrambi hanno prodotto il film con Roger Birnbaum. In Thanksgiving recitano Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Rick Hoffman e Gina Gershon.



Il film, inoltre, a partire dal 30 gennaio arriverà nei suoi formati DVD e Blu-ray. La compagnia non ha però svelato quelli che saranno i contenuti speciali presenti nel cofanetto.



Sotto alla sinossi trovate la clip!



Questa la sinossi:

La cittadina di Plymouth, in Massachusetts, è sconvolta da una terribile tragedia avvenuta all’interno di un centro commerciale durante il Black Friday.

Un anno dopo, durante i festeggiamenti del Thanksgiving, un misterioso e feroce serial killer comincia a torturare e uccidere la popolazione locale, seguendo un grottesco piano di vendetta e prendendosela soprattutto con un gruppo di ragazzi, che evidentemente nascondono a loro volta uno scomodo segreto.

Quelli che iniziano come omicidi casuali si rivelano presto parte di un più ampio e oscuro piano legato alla festività.

Ispirato al fake trailer realizzato da Eli Roth per Grindhouse e diretto dallo stesso Roth, Thanksgiving è pronto a diventare un nuovo cult del cinema horror contemporaneo.