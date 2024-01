Box Office Italia: Pare Parecchio Parigi prende la vetta della classifica

News





22/01/2024

La vetta della classifica box office italiana è passata tra le mani di Pare Parecchio Parigi, la commedia diretta ed interpretata da Leonardo Pieraccioni che ha debuttato incassando 1.335.227 euro. Ha mantenuto la seconda posizione invece Perfect Days di Wim Wenders che ha incassato 963.655 euro mentre al terzo posto troviamo un'altra pellicola esordiente, The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne che ha portato via 577.840 euro. In quarta posizione è rimasto stabile The Beekeeper di David Ayer che ha incassato 526.653 euro mentre al quinto posto è sceso Il Ragazzo e l'Airone di Hayao Miyazaki, con un incasso pari 503.909 euro. Al sesto posto, infine, troviamo Wonka di Paul King che ha portato via 451.187 euro.