Box Office USA: Mean Girls conquista la prima posizione

22/01/2024

La classifica box office americana ha visto Mean Girls volare al primo posto: il film di Samantha Jayne e Arturo Perez Jr. ha incassato 11.700.367 dollari. Al secondo posto è scivolato invece The Beekpeer di David Ayer che ha portato via 8.481.525 dollari mentre il podio è completato da Wonka di Paul King il cui incasso è stato pari a 6.400.262 dollari. Ha mantenuto il quarto posto Tutti Tranne Te di Will Gluck, la commedia che ha incassato 5.400.000 dollari. Al quinto e al sesto posto, infine, si collocano Prendi il Volo di Benjamin Renner e Guylo Homsy (6.232.325 dollari) e Aquaman e Il Regno Perduto di James Wan (5.254.970 dollari).