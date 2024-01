Black Bag: Cate Blanchett e Michael Fassbender nel nuovo film di Steven Soderbergh

News





22/01/2024 |

Per il suo prossimo progetto cinematografico Steven Soderbergh lavorerà con due pezzi da novanta del mondo del cinema. I protagonisti della pellicola, dal titolo Black Bag, saranno Cate Blanchett e Michael Fassbender. I due attori entrano dunque a far parte, come colonne portanti, di questo thriller movie basato su una sceneggiatura curata da David Koepp. La notizia è stata riportata da The Hollywood Reporter.



Le riprese – come riportato dal quotidiano – dovrebbero partire nel mese di maggio a Londra anche se al momento gli sviluppatori sono alla ricerca di finanziamenti e anche di chi si occuperà poi della distribuzione del film. I produttori di Black Bah sono Casey Silver e Greg Jacobs. Al momento non si hanno informazioni sulla trama.



Per la Blanchett e Fassbender si tratta di una nuova collaborazione con il regista: l’attrice ha infatti lavorato all’opera Intrigo a Berlino mentre l’attore ha recitato in Knockout – Resa dei Conti.