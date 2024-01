Il Gladiatore 2: terminate le riprese del nuovo film di Ridley Scott

News





22/01/2024 |

Il portale DiscussingFilm ha riportato la notizia che sono ufficialmente terminate le riprese del secondo, atteso, capitolo de Il Gladiatore, la nuova fatica di Ridley Scott. Il film in questione è stato dunque completato a distanza di ventiquattro anni dall’arrivo della pellicola, campione d’incassi, con Russell Crowe protagonista nei panni di Massimo Decimo Meridio. Nel corso delle scorse settimane il processo di produzione è stato interrotto a causa dei vari scioperi in atto nel mondo del cinema ma ora che gran parte del lavoro è terminato si attendono soltanto le prime clip pronte ad anticipare l'opera.



Il Gladiatore 2 racconterà di Lucius, ormai adulto, interpretato da Paul Mescal (nel film originale avevamo visto il personaggio affidato a Spencer Treat Clark). Il protagonista è il figlio di Lucilla (Connie Nielsen che ritroveremo nel film) e nipote di Commodo (che nell’opera originala era stato interpretato da Joaquin Phoenix). Ridley Scott, parlando del personaggio di Lucius, ha raccontato che era stato dimenticato nel primo film e che dunque rappresenta l’occasione giusta per far ripartire la storia.



In questo capitolo recitano anche Denzel Washington, Pedro Pascal e Derek Jacobi.



Per vedere nelle sale cinematografiche il sequel de Il Gladiatore bisognerà attendere il prossimo autunno, considerando che ad oggi la data di uscita è stata fissata per il 22 novembre 2024.