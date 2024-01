The Marvels arriva su Disney+: il debutto il prossimo 7 febbraio!

News





22/01/2024 |

Con un breve spot in lingua originale, la Marvel ha annunciato che The Marvels è pronto per il debutto all'interno della piattaforma streaming Disney+. Il film sarà disponibile a partire dal prossimo 7 febbraio.



The Marvels è il secondo capitolo della saga di Captain Marvel ed è stato diretto dalla regista Nia DaCosta.



Monica Rambeau, Kamala Khan e Carol Denvers sono le tre protagoniste di questo secondo capitolo e sono interpretate da Teyonah Parris, Iman Vellan e Brie Larson. La storia delle tre eroine del film, seguito di Captain Marvel, si intreccerà portandole ad affrontare una minaccia comune. Nel cinecomic recita anche Samuel L. Jackson nello storico ruolo di Nick Fury.



Nia DaCosta ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Gene Colan e Roy Thomas.



The Marvels è uscito lo scorso 8 novembre nel nostro Paese. Vi lasciamo allo spot!