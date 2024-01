The Warrior - The Iron Claw: online uno spot italiano

News





23/01/2024 |

Manca poco più di una settimana all'arrivo di The Warrior - The Iron Claw nelle sale e la Eagle Pictures ha rilasciato uno spot italiano proprio per ricordarci la data di uscita. Il film è basato su una storia vera e racconta dei Von Erich, una delle famiglie che hanno fatto la storia del mondo del wrestling americano.



Scritto e diretto da Sean Durkin, il film vede Zach Efron nei panni di Kevin Von Erich, Jeremy Allen White nel ruolo di Kerry Von Erich ed Harris Dickinson nella parte di David Von Erich. Maura Tierney e Stanley Simons completano il cast.



L'arrivo nelle nostre sale è previsto per il 1° febbraio.



Sinossi:

The Warrior – The Iron Claw è la vera storia degli inseparabili fratelli Von Erich, che nei primi anni ottanta hanno fatto la storia nel competivo e violento mondo del wrestling professionistico. Tra tragedie e trionfi, all'ombra di un padre/allenatore predominante, i fratelli cercano l'immortalità sul più grande palcoscenico dello sport.