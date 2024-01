Jurassic World: un nuovo film presto in lavorazione

News





23/01/2024 |

L’universo di Jurassic World non si è chiuso con Jurassic World: Dominion, uscito nelle sale nel 2022. Il franchise, infatti, si espanderà ulteriormente con un nuovo film e The Hollywood Reporter ha rilasciato alcuni dettagli in merito. Del progetto se ne occuperà David Koepp che ricordiamo essere una delle colonne portanti della saga di Jurassic Park: stiamo parlando dello sceneggiatore del primo film uscito nel 1993, diretto da Steven Spielberg, e del suo sequel del 1997 Jurassic Park: Il Mondo Perduto.

Stando a quanto riportato dal portale, il progetto sta procedendo in maniera abbastanza spedita e qualcuno avrebbe già iniziato a parlare di una sua possibile uscita nel 2025 anche se al momento nulla è stato confermato a riguardo.



Ad oggi non è stato ancora annunciato il nome di chi si occuperà della regia quello che sappiamo però racconta del ritorno di Frank Marshall e Patrick Crowley come produttori mentre Steven Spielberg sarà il produttore esecutivo. Per quanto riguarda la trama le bocche sono cucite anche se si ipotizza “una nuova era giurassica” con personaggi tutti nuovi.