Glen Powell sarà il protagonista di Huntington

23/01/2024

Fresco del successo che sta avendo al botteghino Tutti Tranne Te e pronto a decollare con il terzo capitolo di Top Gun, Glen Powell, uno degli attori del momento ad Hollywood è pronto per un nuovo progetto cinematografico. La star reciterà infatti in Huntington, un thriller movie che sarà diretto da John Patton Ford – a riportare la notizia è Deadline.



Del progetto in questione se ne parla da circa un anno con Studiocanal e Blueprint che si occuperanno di svilupparlo mentre la A24 sarebbe vicina a chiudere l’accordo per quanto riguarda la distribuzione negli Stati Uniti.



Le riprese di Huntington, descritto come un thriller denso di vendetta, dovrebbero partire la prossima estate: al centro della storia troveremo Becket Redfellow (Powell), l'erede di una fortuna multimiliardaria che non si fermerà davanti a nulla pur di ottenere ciò che pensa di meritarsi.



La sceneggiatura è curata da Patton Ford che si è ispirato alla commedia Kind Hearts and Coronets.