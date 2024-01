Tron: Ares: all'interno del film reciterà anche Gillian Anderson

News





23/01/2024 |

Novità in vista per il cast di Tron: Ares. Come riportato da Deadline nella pellicola reciterà Gillian Anderson che è entrata dunque a far parte di questo progetto Disney. Il nuovo capitolo del franchise sarà diretto da Joachim Ronning che in passato ha portato nelle sale Maleficent: Mistress of Evil ed ha co-diretto uno degli episodi di Pirati dei Caraibi. Tron: Ares si ricollegherà ovviamente al primo storico film del 1982. Jesse Wigutow ha invece curato la sceneggiatura e della trama non è stato rivelato nulla.



Protagonista dell'opera è Jared Leto nella parte di Ares, affiancato nel cast anche da Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Greta Lee e Sarah Desjardins.



Il primo Tron è uscito nel 1982 grazie alla regia di Steven Lisberger che tornò poi come sceneggiatore nel sequel Tron: Legacy, uscito nel 2010 grazie a Joseph Kosinski.



La Anderson ha recitato ultimamente in The Pale Blue Eye - I delitti di West Point