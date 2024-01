Il Punto di Rugiada: la nuova featurette ci porta nel backstage

News





Grazie a Fandango entriamo nel backstage de Il Punto di Rugiada, nuova pellicola di Marco Risi. L'opera, la cui sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista con Riccardo De Torrebruna e Francesco Frangipane, è prodotta da Fandango con Rai Cinema.



All'interno del film recitano Massimo De Francovich, Alessandro Fella, Eros Pagni, Lucia Rossi, Luigi Diberti, Roberto Gudese, e con Valerio Binasco e con Elena Cotta.



Il film è uscito nelle sale lo scorso 18 gennaio.



Qui sotto trovate la clip!



Sinossi:

Carlo, un ragazzo viziato e sregolato, una notte provoca da ubriaco un grave incidente d’auto per il quale viene condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo.

Insieme a lui a Villa Bianca arriva anche Manuel, un giovane spacciatore colto in flagrante.

Luisa, infermiera che lavora da anni nella struttura, guiderà i due ragazzi in un mondo senza età dove condivisione, conforto e accoglienza cambieranno per sempre il loro sguardo sul mondo e sulla vita.