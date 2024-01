Dream Scenario arriva in Home Video: ecco il trailer del film con Nicolas Cage

News





25/01/2024

Con il nuovo trailer originale di Dream Scenario, la Lionsgate annuncia che dal 27 febbraio il film sarà disponibile in Blu-ray, DVD e Digital. L'opera scritta e diretta da Kristoffer Borgl vede protagonista Nicolas Cage, impegnato in un ruolo molto particolare, ovvero quello di un uomo che appare nei sogni di milioni di persone… Il fatto, ovviamente, cambierà la sua vita portandolo a vivere situazioni surreali.



Insieme a Cage troviamo nel cast principale anche Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula e Dylan Baker.



Dream Scenario ha fatto il suo debutto nelle sale americane lo scorso 10 novembre.



Sinossi:

Lo sfortunato padre di famiglia Paul Matthews (Nicolas Cage) trova la sua vita sconvolta quando milioni di sconosciuti iniziano improvvisamente a vederlo nei loro sogni. Ma quando le sue apparizioni notturne prendono una svolta da incubo, Paul è costretto a navigare nella sua nuova celebrità, in questa commedia perfidamente divertente