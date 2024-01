Te l'Avevo Detto: online il trailer del film di Ginevra Elkann

News





Dopo Magari, uscito nel 2019 nelle sale, Ginevra Elkann tornerà dal 1° febbraio nei cinema con Te l'Avevo Detto drama movie del quale vi mostriamo il trailer ufficiale rilasciato da Fandango. Il film è prodotto da Lorenzo Mieli e Simone Gattoni ed è una produzione The Apartment Pictures con Rai Cinema, in produzione associata con Tenderstories e Small Forward Productions.



Il cast comprende Valeria Bruni Tedeschi, Danny Huston, Greta Scacchi, Riccardo Scamarcio, Andrea Rossi, Alba Rohrwacher, Valeria Golino, Marisa Borini e con Sofia Panizzi.



Soggetto e sceneggiatura sono di Chiara Barzini, Ilaria Bernardini, Ginevra Elkann



Sotto alla sinossi trovate il trailer!



Sinossi:

È un fine settimana di gennaio a Roma, quando un'anomala ondata di caldo si impossessa della città. Nell’arco di due giorni i nostri protagonisti vengono messi con le spalle al muro, costretti ad affrontare tutto quello che hanno abilmente evitato nelle loro vite, abituati a usare il sesso, il cibo, le droghe e persino l’ amore come via di uscita, adesso non possono più scappare, devono attraversare il caldo e farsi trasformare da esso, ognuno con il suo ritmo, ognuno con la sua voce.