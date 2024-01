Sansone e Margot: Due Cuccioli allOpera: il trailer italiano è in rete

News





25/01/2024

A partire dal prossimo 8 febbraio, la Eagle Pictures porterà nelle sale italiane Sansone e Margot: Due Cuccioli all’Opera. La pellicola d'animazione è diretta da Vasily Rovensky e racconta la storia di due cani, Sansone e Margot, che si ritroveranno per pura casualità al centro di un'avvincente avventura: sull sfondo, lo scenario della straordinaria New York.



Sotto alla sinossi trovate lo splendido trailer rilasciato dalla Eagle Pictures.



Sinossi:

Quanti guai possono combinare due cuccioli nel Teatro dell’Opera più grande di New York? Sansone è un cane randagio, continuamente in fuga dagli accalappiacani, che per sbarcare il lunario trova riparo nel Teatro Metropolitan di New York. Qui incontra Margot, l’affascinante barboncina di Anastasia, la prima ballerina del prestigioso teatro. Quando la Corona che apparteneva alla Regina d’Inghilterra, che Anastasia avrebbe dovuto indossare durante un balletto, viene rubata, toccherà proprio a Sansone e Margot lanciarsi in una rocambolesca caccia al ladro. Riusciranno i due cuccioli ad acciuffare il malfattore e a riportare in salvo la corona?