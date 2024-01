Matt Damon e Ben Affleck di nuovo insieme per un progetto dal titolo Animals

News





25/01/2024 |

Dopo il successo ottenuto da Air, Matt Damon e Ben Affleck torneranno a lavorare insieme per un nuovo progetto cinematografico dal titolo Animals. All’interno del film Damon sarà il protagonista mentre Affleck si occuperà della regia lavorando su una sceneggiatura inizialmente scritta da Connor McIntyre e successivamente revisionata da Billy Ray. Della produzione di Animals si occuperanno Affleck, Damon e Dani Bernfeld della Artists Equity e Brad Weston e Collin Creighton della MakeReady. Michael Joe e Kevin Halloran della Artists Equity saranno i produttori esecutivi insieme alla Fifth Season.



I dettagli sulla trama non sono stati rivelati, tutto quello che si conosce è che il film ruoterà intorno ad un rapimento.



Affleck ha diretto lo scorso anno Air – La Storia del Grande Salto e ha già in agenda due pellicole: Keeper of the Lost Cities e Witness for the Prosecution.



Animals sarà sviluppato per Netflix.