Lily Gladstone reciterà nel thriller The Memory Police

News





26/01/2024 |

Lily Gladstone, dopo l’interpretazione di livello vista in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, ha scelto il suo prossimo progetto cinematografico. L’attrice reciterà all’interno di The Memory Police, pellicola attualmente in fase di sviluppo e che sarà l’adattamento del romanzo di fantascienza, uscito nel 1994, e scritto da Yoko Ogawa. A riportare la notizia è Deadline.



Reed Morano, che ha diretto gli episodi di The Handmaid’s Tale e il film indipendente I Think We’re Alone Now, si occuperà della regia. Il portale riporta che la storia porta con sé alcune caratteristiche delle storie di Franz Kafka e George Orwell. La sceneggiatura è stata curata da Charlie Kaufman.



Morano e Margot Hand della Pictures Films si occuperanno della produzione con Scorsese che sarà il produttore esecutivo insieme a Ogawa.



Il romanzo di Ogawa è una parabola ambientata su un’isola senza nome al largo di una costa senza nome dove la maggioranza dei residenti dell’isola sono soggetti ad amnesia collettiva. Sopportano un processo di dimenticanza delle cose, inclusi oggetti, persone e rituali quotidiani, con l'amnesia imposta da un'organizzazione chiamata The Memory Police. In mezzo a tutto questo ecco una scrittrice che, in base ai suoi ricordi, proverà a ricordare il passato mettendolo nero su bianco all'interno di un libro.